Николич: я остаюсь в «Локомотиве»

Короткая ссылка
Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич высказался о своём будущем в клубе.
Николич: я остаюсь в «Локомотиве»
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«У меня действующий контракт, я его подписал на два года. У меня есть ещё один год. Я остаюсь, на данный момент я тренер «Локомотива». Уверен, что так и будет, желание есть», — приводит слова Николича «Матч ТВ».

41-летний специалист возглавил «Локомотив» в июне 2020 года. Под его руководством команда выиграла Кубок России, а также заняла третье место в РПЛ.

Ранее агент Николича заявил, что пока не общался с «Локомотивом» по новому контракту тренера.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить