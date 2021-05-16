Николич: я остаюсь в «Локомотиве»

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич высказался о своём будущем в клубе.

«У меня действующий контракт, я его подписал на два года. У меня есть ещё один год. Я остаюсь, на данный момент я тренер «Локомотива». Уверен, что так и будет, желание есть», — приводит слова Николича «Матч ТВ».

41-летний специалист возглавил «Локомотив» в июне 2020 года. Под его руководством команда выиграла Кубок России, а также заняла третье место в РПЛ.

Ранее агент Николича заявил, что пока не общался с «Локомотивом» по новому контракту тренера.