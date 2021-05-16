Тихонов обвинил США в переносе этапа КМ по биатлону из Белоруссии

Короткая ссылка
Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов оценил решение исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) лишить Белоруссию этапа Кубка мира в сезоне-2021/22 в связи с политической ситуацией в стране.
Тихонов обвинил США в переносе этапа КМ по биатлону из Белоруссии
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Думаю, что это идёт от МОК. Лишь оттуда могло пойти — IBU же его член. Если дальше рассматривать цепочку, можно увидеть, что американцы спонсируют МОК. Мы же бал не можем править бал, вся причина в этом. Белоруссия лишена этапа из-за политики. В стране нет допинга и всё ровненько. Потому тут сволочи американцы постарались, вина в этом чисто политически — американская. Как проводит Белоруссия мероприятия, так не проводит ни одна страна, даже Россия. Все помнят ЧМ по хоккею в Минске. Подобного праздника никто не видел, сам Фазель говорил. А дальше пошла политика. Тут не как с Россией, где были нарушены все немыслимые нормы и правила. Не получилось у американцев развалить страну, они теперь взялись за спорт. Говорят, что избивали народ в Белоруссии. В стране тишина и покой. Белоруссия — это единственная страна в мире, где спокойно живут люди. А американцы — это сброд!» — цитирует Тихонова Sport24.

Этап Кубка мира в Раубичах, который должен был пройти с 3 по 6 марта 2022 года, был перенесён в Контиолахти (Финляндия).

Ранее Губерниев заявил, что раньше биатлон как-то старался обходиться без политики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить