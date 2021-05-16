Тихонов обвинил США в переносе этапа КМ по биатлону из Белоруссии

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов оценил решение исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) лишить Белоруссию этапа Кубка мира в сезоне-2021/22 в связи с политической ситуацией в стране.

«Думаю, что это идёт от МОК. Лишь оттуда могло пойти — IBU же его член. Если дальше рассматривать цепочку, можно увидеть, что американцы спонсируют МОК. Мы же бал не можем править бал, вся причина в этом. Белоруссия лишена этапа из-за политики. В стране нет допинга и всё ровненько. Потому тут сволочи американцы постарались, вина в этом чисто политически — американская. Как проводит Белоруссия мероприятия, так не проводит ни одна страна, даже Россия. Все помнят ЧМ по хоккею в Минске. Подобного праздника никто не видел, сам Фазель говорил. А дальше пошла политика. Тут не как с Россией, где были нарушены все немыслимые нормы и правила. Не получилось у американцев развалить страну, они теперь взялись за спорт. Говорят, что избивали народ в Белоруссии. В стране тишина и покой. Белоруссия — это единственная страна в мире, где спокойно живут люди. А американцы — это сброд!» — цитирует Тихонова Sport24.

Этап Кубка мира в Раубичах, который должен был пройти с 3 по 6 марта 2022 года, был перенесён в Контиолахти (Финляндия).

Ранее Губерниев заявил, что раньше биатлон как-то старался обходиться без политики.