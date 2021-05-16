Губерниев: биатлон как-то старался обходиться без политики, теперь же всё стало по-другому

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение Международного союза биатлонистов (IBU) лишить Белоруссию этапа Кубка мира по биатлону.

«Жаль. В Белоруссии любят биатлон. Комплекс был готов к проведению больших соревнований. Я рассчитываю, что биатлон вернётся в Белоруссию. Биатлон как-то старался обходиться без политики. Теперь же, видимо, всё стало по-другому. У белорусов очень хорошая команда. Без них очень сложно представить мировой биатлон. Получается, лишили праздника», — цитирует Губерниева Sport24.

Этап, который должен был состояться с 3 по 6 марта в Раубичах, был перенесён в финский Контиолахти.

Ранее Белоруссия потеряла право на проведение этапа КМ по биатлону в сезоне-2021/2022.