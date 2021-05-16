Карпин: судья подумал, что я бросил в него бутылку

Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин после матча 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (1:3) подвёл итоги завершившегося сезона, а также рассказал, за что получил красную карточку в концовке встречи.

«Судья подумал, что я бросил в него бутылку. Я не понимал вообще, что случилось, поэтому спросил у арбитра, почему он меня удалил», — сказал Карпин после встречи.

Также наставник «Ростова» признал, что прошлый сезон получился для его команды неудовлетворительным.

«Сезон неудовлетворительный в плане результата. Хотели иного. Он был сложным со всех точек зрения. Не было предсезонной подготовки, много травм. Но это не только у нас. С точки зрения игры есть над чем работать. Хотелось бы с этими футболистами начать следующий сезон. Понятно, что при этом будут какие-то изменения», — добавил Карпин.

По итогам сезона «Ростов» занял девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка.

Ранее «Краснодар» обыграл «Ростов» в матче РПЛ.