«Фиорентина» проиграла «Наполи» в 37-м туре Серии А, Кокорин остался в запасе

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В матче 37-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» одержала победу над «Наполи».
«Фиорентина» проиграла «Наполи» в 37-м туре Серии А, Кокорин остался в запасе
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Матч, проходивший на стадионе «Артемио Франки» в Флоренции, завершился победой гостей со счётом 2:0.

Забитыми мячами отметились Лоренцо Инсинье и Пётр Зелински.

С 56-й минуты хозяева играли в меньшинстве из-за удаления вратаря команды Бартоломея Дронговски.

Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин провёл матч на скамейке запасных.

«Наполи» набрал 76 очков и занимает третье место в турнирной таблице, «Фиорентина» идёт 13-й, имея 39 очков.

Ранее агент Алексея Миранчука высказался о возможной аренде футболиста.

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