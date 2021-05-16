«Фиорентина» проиграла «Наполи» в 37-м туре Серии А, Кокорин остался в запасе

В матче 37-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» одержала победу над «Наполи».

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Матч, проходивший на стадионе «Артемио Франки» в Флоренции, завершился победой гостей со счётом 2:0. Забитыми мячами отметились Лоренцо Инсинье и Пётр Зелински. С 56-й минуты хозяева играли в меньшинстве из-за удаления вратаря команды Бартоломея Дронговски. Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин провёл матч на скамейке запасных. «Наполи» набрал 76 очков и занимает третье место в турнирной таблице, «Фиорентина» идёт 13-й, имея 39 очков. Ранее агент Алексея Миранчука высказался о возможной аренде футболиста.