Агент Алексея Миранчука высказался о возможной аренде футболиста

Вадим Шпинёв, агент российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, прокомментировал слухи о возможном уходе футболиста в аренду.

«Я общался вчера с Лёшей после матча с «Дженоа». Он доволен, у него всё хорошо. Он весьма амбициозный игрок. Как говорится, как получается — так и получается. Он критично... оценивает всё, что происходит. Миранчук доказывает, работает и с отличным настроением скоро прибудет в сборную. Аренда Миранчука? Это полный бред, в «Аталанте» им очень довольны», — приводит слова Шпинёва «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Серии А 25-летний полузащитник провёл 24 матча, в которых забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.

Ранее ассист Миранчука помог «Аталанте» обыграть «Дженоа» в Серии А.