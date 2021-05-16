Агент Алексея Миранчука высказался о возможной аренде футболиста

Короткая ссылка
Вадим Шпинёв, агент российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, прокомментировал слухи о возможном уходе футболиста в аренду.
Агент Алексея Миранчука высказался о возможной аренде футболиста
  • © Marco Alpozzi/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Я общался вчера с Лёшей после матча с «Дженоа». Он доволен, у него всё хорошо. Он весьма амбициозный игрок. Как говорится, как получается — так и получается. Он критично... оценивает всё, что происходит. Миранчук доказывает, работает и с отличным настроением скоро прибудет в сборную. Аренда Миранчука? Это полный бред, в «Аталанте» им очень довольны», — приводит слова Шпинёва «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Серии А 25-летний полузащитник провёл 24 матча, в которых забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.

Ранее ассист Миранчука помог «Аталанте» обыграть «Дженоа» в Серии А.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить