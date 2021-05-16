ЦСКА обыгрывает «Динамо» после первого тайма матча РПЛ

Московский ЦСКА обыгрывает столичное «Динамо» после первого тайма матча заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

По итогам первых 45 минут встречи, проходящей на «ВТБ Арене», счёт 1:0 в пользу гостей.

На 18-й минуте встречи в составе ЦСКА отличился Наир Тикнизян.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матчей 30-го тура РПЛ.