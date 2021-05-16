ЦСКА обыгрывает «Динамо» после первого тайма матча РПЛ
Московский ЦСКА обыгрывает столичное «Динамо» после первого тайма матча заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
- © РИА Новости / Владимир Федоренко
По итогам первых 45 минут встречи, проходящей на «ВТБ Арене», счёт 1:0 в пользу гостей.
На 18-й минуте встречи в составе ЦСКА отличился Наир Тикнизян.
RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матчей 30-го тура РПЛ.
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