Начало матча «Уфа» — «Арсенал» перенесено

Короткая ссылка
Футбольный клуб «Уфа» сообщил о переносе времени начала матча 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом».
Начало матча «Уфа» — «Арсенал» перенесено
  • РИА Новости

«Согласно пункту 6.5 регламента РПЛ при температуре воздуха, превышающей 35 °С, игра задерживается на неопределённое время», — говорится в сообщении пресс-службы «Уфы».

В пресс-службе РПЛ подчеркнули, что каждые полчаса на поле будет замеряться температура: если жара пойдёт на спад, то матч состоится. 

«Болельщики обеспечены водой. Их пересадили на трибуну, где козырёк обеспечивает тень», — добавили в РПЛ.

Матч должен был начаться в 14:00 16 мая.

Ранее появилась информация, что матч «Уфа» — «Арсенал» могут отменить.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить