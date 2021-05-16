Начало матча «Уфа» — «Арсенал» перенесено

Футбольный клуб «Уфа» сообщил о переносе времени начала матча 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом».

«Согласно пункту 6.5 регламента РПЛ при температуре воздуха, превышающей 35 °С, игра задерживается на неопределённое время», — говорится в сообщении пресс-службы «Уфы».

В пресс-службе РПЛ подчеркнули, что каждые полчаса на поле будет замеряться температура: если жара пойдёт на спад, то матч состоится.

«Болельщики обеспечены водой. Их пересадили на трибуну, где козырёк обеспечивает тень», — добавили в РПЛ.

Матч должен был начаться в 14:00 16 мая.

Ранее появилась информация, что матч «Уфа» — «Арсенал» могут отменить.