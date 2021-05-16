Мухина нет в заявке «Локомотива» на матч 30-го тура РПЛ с «Уралом»

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Полузащитник московского «Локомотива» не попал в заявку команды на матч 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом».
Мухина нет в заявке «Локомотива» на матч 30-го тура РПЛ с «Уралом»
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

В стартовом составе «Локомотива» выйдут вратарь Гилерме, защитники Чорлука, Сильянов, Пабло, полузащитники Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Крыховяк, а также нападающие Смолов и Камано.

На скамейке запасных — Коченков, Худяков, Живоглядов, Лысцов, Чёрный, Петухов, Мурило, Миранчук, Титков, Лисакович.

Матч «Локомотив» — «Урал» пройдёт 16 мая. Встреча состоится на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало игры — в 14:00 мск.

Ранее сообщалось, что Мухин переходит в ЦСКА, не договорившись с «Локомотивом» о новом контракте.

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