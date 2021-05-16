Владелец «Арсенала» отказался продать клуб основателю Spotify

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Гендиректор и основатель музыкального стримингового сервиса Spotify Даниэль Эк заявил, что американский бизнесмен Стэн Кронке ответил отказом на его предложение от покупке лондонского футбольного клуба «Арсенал».

«На этой неделе как Джошу Кронке, так и банкирам их семьи было сделано предложение, которое включало пункт о владении клуба болельщиками, их представительство в совете директоров и золотую акцию для болельщиков. Они ответили, что им не нужны деньги. Я уважаю их решение, но остаюсь заинтересованным и на связи, если ситуация когда-либо изменится», — написал Эк в своём Twitter.

«Арсенал» основан в 1886 году. Кронке принадлежало более 50% акций «Арсенала» в 2011 году, а к 2018 году он стал обладателем 97,13% акций клуба.

По данным Forbes по состоянию на апрель 2021 года «Арсенал» занимает восьмое место в рейтинге самых дорогих футбольных клубов мира — $2,8 млрд.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» не попал в топ-4 АПЛ пятый год подряд.

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