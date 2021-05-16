Владелец «Арсенала» отказался продать клуб основателю Spotify
«На этой неделе как Джошу Кронке, так и банкирам их семьи было сделано предложение, которое включало пункт о владении клуба болельщиками, их представительство в совете директоров и золотую акцию для болельщиков. Они ответили, что им не нужны деньги. Я уважаю их решение, но остаюсь заинтересованным и на связи, если ситуация когда-либо изменится», — написал Эк в своём Twitter.
«Арсенал» основан в 1886 году. Кронке принадлежало более 50% акций «Арсенала» в 2011 году, а к 2018 году он стал обладателем 97,13% акций клуба.
По данным Forbes по состоянию на апрель 2021 года «Арсенал» занимает восьмое место в рейтинге самых дорогих футбольных клубов мира — $2,8 млрд.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» не попал в топ-4 АПЛ пятый год подряд.