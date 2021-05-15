Сотникова: если Загитова и Медведева хотят вернуться в сборную, пусть доказывают всё на соревнованиях

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова прокомментировала непопадание российских фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой в состав сборной России на олимпийский сезон-2021/22.

«Я тоже не попадала в состав, когда пропустила сезон. Никакого ажиотажа нет, это нормально. Если фигуристка год не выступает, у неё нет рейтинга, нет практики. Федерация не может включать их в состав за имя, потому что у нас сейчас очень сильная сборная», — цитирует Сотникову «Спорт-Экспресс».

Фигуристка также высказалась о возможном возвращении Загитовой и Медведевой на высокий уровень.

«Если Загитова и Медведева хотят вернуться в сборную, пусть доказывают всё на соревнованиях Здесь всё зависит от человека, от его желания. Если сильно хотеть, то всё возможно», — сказала она.

Напомним, что в 2022 году в Пекине пройдут зимние Олимпийские игры.

Ранее сообщалось, что Загитова и Медведева не попали в состав сборной России на олимпийский сезон-2021/22.