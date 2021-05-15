Радионова прокомментировала непопадание Загитовой и Медведевой в состав

Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года Елена Радионова прокомментировала непопадание российских фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой в состав сборной России на олимпийский сезон-2021/22.

«Не вижу ничего критичного в этом. У нас большая конкуренция в женском одиночном катании, нужно каждый сезон подтверждать своё положение результатами, ведь это спорт», — цитирует Радионову «Р-Спорт».

Также фигуристка высказалась о возможном завершении карьеры Загитовой и Медведевой.

«Я не знаю о планах девочек. Если они хотят кататься на соревнованиях, то должны доказывать своё место, но вернуться будет очень тяжело. У меня это не получилось», — сказала она.

Напомним, что в 2022 году в Пекине пройдут зимние Олимпийские игры.

Ранее сообщалось, что Загитова и Медведева не попали в состав сборной России на олимпийский сезон-2021/22.