Радионова прокомментировала непопадание Загитовой и Медведевой в состав

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Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года Елена Радионова прокомментировала непопадание российских фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой в состав сборной России на олимпийский сезон-2021/22.
Радионова прокомментировала непопадание Загитовой и Медведевой в состав
  • © Instagram Елены Радионовой

«Не вижу ничего критичного в этом. У нас большая конкуренция в женском одиночном катании, нужно каждый сезон подтверждать своё положение результатами, ведь это спорт», — цитирует Радионову «Р-Спорт».

Также фигуристка высказалась о возможном завершении карьеры Загитовой и Медведевой.

«Я не знаю о планах девочек. Если они хотят кататься на соревнованиях, то должны доказывать своё место, но вернуться будет очень тяжело. У меня это не получилось», — сказала она.

Напомним, что в 2022 году в Пекине пройдут зимние Олимпийские игры.

Ранее сообщалось, что Загитова и Медведева не попали в состав сборной России на олимпийский сезон-2021/22.

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