В «Зените» прокомментировали состояние Дзюбы

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Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев поделился ожиданиями от матча 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Тамбовом».
В «Зените» прокомментировали состояние Дзюбы
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

«У нас всё равно задача победить, хоть мы и стали чемпионами. У наших молодых игроков будет возможность себя показать», — цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

Также гендиректор «Зенита» рассказал о состоянии нападающего команды Артёма Дзюбы.

«Дзюба тренировался с командой, у него всё хорошо. Не знаю, будет ли он играть с «Тамбовом», но к сборной будет готов», — сказал он.

Матч «Тамбов» — «Зенит» состоится 16 мая. Встреча пройдёт на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Начало игры — в 16:00 мск.

Ранее наставник «Фиорентины» рассказал о восстановлении Кокорина от травмы.

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