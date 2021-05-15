Овечкин высказался о новом контракте с «Вашингтоном»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос о подписании нового контракта с клубом.

«Меня это не волнует. Почему это должно меня волновать? Мы хотим победить и завоевать Кубок ещё один раз для города и для нас», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

Также нападающий рассказал о своём восстановлении после травмы.

«Мы не торопимся, потому что понимаем, что мне нужно подготовиться к плей-офф. Я бы играл, будь плей-офф сейчас. Но я хочу убедиться, что со мной всё в порядке, и играть на 100%», — сказал он.

Нынешний контракт Овечкина с «Вашингтоном» действует до конца сезона-2020/21. В нынешнем сезоне нападающий провёл за «Кэпиталз» 45 матчей и набрал 42 (24 + 18) очка.

В первом раунде плей-офф НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» сыграет с «Бостон Брюинз».

Ранее сообщалось, что гол и передача Михеева не спасли «Торонто» от поражения «Виннипегу» в матче НХЛ.