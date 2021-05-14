Владелец «Вашингтона» высказался о ситуации с контрактом Овечкина

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Владелец клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис прокомментировал ситуацию с новым контрактом российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина.
Владелец «Вашингтона» высказался о ситуации с контрактом Овечкина
  • Reuters

«Я не волнуюсь, он тоже. Сейчас наша забота — матчи с «Бостон Брюинз». Алекс уже давно с нами. Он доверяет команде и знает, что сейчас нет ничего важнее плей-офф», — приводит слова Леонсиса журналистка The Washington Post Саманта Пелл в своём Twitter.

35-летний Овечкин, выбранный «Вашингтоном» на драфте 2005 года под общим первым номером, выступает за «Кэпиталз» на протяжении всей игровой карьеры в НХЛ.

Ранее сообщалось, что Овечкин прервал рекордную 15-летнюю серию с 30+ голами за сезон в НХЛ.

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