Владелец «Вашингтона» высказался о ситуации с контрактом Овечкина
- Reuters
«Я не волнуюсь, он тоже. Сейчас наша забота — матчи с «Бостон Брюинз». Алекс уже давно с нами. Он доверяет команде и знает, что сейчас нет ничего важнее плей-офф», — приводит слова Леонсиса журналистка The Washington Post Саманта Пелл в своём Twitter.
35-летний Овечкин, выбранный «Вашингтоном» на драфте 2005 года под общим первым номером, выступает за «Кэпиталз» на протяжении всей игровой карьеры в НХЛ.
Ранее сообщалось, что Овечкин прервал рекордную 15-летнюю серию с 30+ голами за сезон в НХЛ.