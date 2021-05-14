Украинская теннисистка заявила, что допинг попал в её организм из-за секса

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Украинская теннисистка Даяна Ястремская заявила, что запрещённый препарат попал в её организм во время секса с бывшим парнем.
Украинская теннисистка заявила, что допинг попал в её организм из-за секса
  • Reuters

Как сообщает Der Spiegel, об этом 20-летняя теннисистка заявила во время разбирательства по её допинговому делу.

Отмечается, что отец Ястремской просил молодого человека взять вину на себя и сдать допинг-тест, но экс-бойфренд украинки, отрицающий свою вину, отказался.

Проба 20-летней теннисистки, сданная 24 ноября 2020 года, дала положительный результат: в ней были обнаружены метаболиты запрещённого вещества — местеролона. Ястремская была отстранена от соревнований на время расследования и дважды безуспешно обжаловала свою временную дисквалификацию — в трибунале Международной федерации тенниса и в Спортивном арбитражном суде.

Ранее сообщалось, что 18-летняя теннисистка обвинила своего тренера в избиении ракеткой.

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