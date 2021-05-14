«Арсенал» не будет выкупать Джорджевича у «Локомотива»

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Нападающий Лука Джорджевич, выступающий на правах аренды за тульский «Арсенал», вернётся в состав московского «Локомотива» по окончании арендного соглашения.
«Арсенал» не будет выкупать Джорджевича у «Локомотива»
  • © официальный сайт ФК "Локомотив"

«Арсенал» не будет выкупать Луку. Он вернётся в «Локомотив». Уйдёт ли он в другой клуб летом? Нет, он останется в «Локомотиве», — приводит Sport24 слова агента Джорджевича Игоря Глушевича.

26-летний черногорский форвард перешёл в «Арсенал» на правах аренды из «Локомотива» в октябре 2020 года и провёл за тульскую команду 14 матчей, записав в свой актив два гола и две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не станет продлевать контракт с Тигиевым.

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