«Арсенал» не будет выкупать Джорджевича у «Локомотива»

Нападающий Лука Джорджевич, выступающий на правах аренды за тульский «Арсенал», вернётся в состав московского «Локомотива» по окончании арендного соглашения.

«Арсенал» не будет выкупать Луку. Он вернётся в «Локомотив». Уйдёт ли он в другой клуб летом? Нет, он останется в «Локомотиве», — приводит Sport24 слова агента Джорджевича Игоря Глушевича.

26-летний черногорский форвард перешёл в «Арсенал» на правах аренды из «Локомотива» в октябре 2020 года и провёл за тульскую команду 14 матчей, записав в свой актив два гола и две голевые передачи.

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