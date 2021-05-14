Онугха: партнёры в Дании называют Путина королём мира

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Нападающий «Краснодара» Герман Онугха, выступающий на правах аренды за датский «Вайле», рассказал, как в Дании относятся к президенту России Владимиру Путину.
Онугха: партнёры в Дании называют Путина королём мира
  • © Официальный сайт ФК «Тамбов»

«Партнёры в Дании называют Путина королём мира. Постоянно спрашивают: «Есть у тебя телефон короля мира?» Я говорю: «Кого?» А они все: «Путин! Путин!» — цитирует Онугху «Чемпионат».

По словам нападающего, партнёры по «Вайле» также спрашивают у него про холода в России.

«Постоянно про Сибирь вопросы задают. Я им показываю погоду в Новосибирске, где сейчас +30 °С, и говорю: «Что вы хотите от меня? Там +30 °С, а у нас максимум +10 °С и дождь постоянно», — сказал он.

В нынешнем сезоне Герман Онугха провёл 14 матчей в чемпионате Дании и забил четыре мяча.

Ранее сообщалось, что Онугха оформил хет-трик в чемпионате Дании.

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