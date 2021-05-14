Слуцкая: а кого надо лишить места в сборной, чтобы включить Загитову и Медведеву?

Двукратный призёр Олимпийских игр Ирина Слуцкая прокомментировала непопадание российских фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой в состав сборной России на олимпийский сезон-2021/22.

«А кого надо лишить места в сборной, чтобы включить Загитову и Медведеву? В состав сборной России попадают те фигуристы, которые принимают участие в международных соревнованиях и чемпионате России», — цитирует Слуцкую «Чемпионат».

Олимпийская чемпионка отмечает, что если у Загитовой и Медведевой будут силы, желание и возможность бороться в следующем сезоне за высокие места, то они вполне себе могут обеспечить вызов.

«Было бы просто несправедливо. Есть спортивные принципы, по которым люди отбираются в команду», — сказала она.

Напомним, что в 2022 году в Пекине пройдут зимние Олимпийские игры.

Ранее сообщалось, что Загитова и Медведева не попали в состав сборной России на олимпийский сезон-2021/22.