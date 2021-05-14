Губерниев: непонятно, за какие заслуги Загитову и Медведеву должны брать в сборную

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал непопадание российских фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой в состав сборной России на олимпийский сезон-2021/22.

«Эта новость меня совершенно не удивила. За какие заслуги Загитову и Медведеву должны брать в сборную? Время не ушло, просто девчонки сами соскочили с него: каждый занимался своими делами», — цитирует Губерниева Sport24.

По мнению комментатора, нельзя бесконечно включать одних и тех же спортсменов в состав сборных.

«С тем же успехом можно включить и меня, чтобы поднять мужское одиночное, но я тоже занимаюсь другими делами», — сказал он.

Напомним, что в 2022 году в Пекине пройдут зимние Олимпийские игры.

Ранее сообщалось, что Загитова и Медведева не попали в состав сборной России на олимпийский сезон-2021/22.