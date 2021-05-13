Источник: Кучеров может вернуться на лёд в первом матче плей-офф Кубка Стэнли
- Reuters
Об этом сообщает журналист Дэн Розен на своей странице в Twitter. По словам главного тренера команды Джона Купера, россиянин находится на финальной стадии восстановления после травмы.
Первый матч серии «Тампа» — «Флорида» пройдёт 16 мая.
Кучеров не выходил на лёд в нынешнем сезоне из-за операции на бедре, которую россиянин перенёс в конце декабря.
Ранее тренер «Тампы» оценил состояние Кучерова, вернувшегося к тренировкам.