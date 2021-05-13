Агент Ларссона рассказал об интересе к футболисту со стороны топ-клубов
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«За ним следят клубы топ-лиг, но сейчас Джордан сосредоточен на концовке сезона. Он надеется попасть в Лигу чемпионов и сыграть за Швецию на Евро», — цитирует Ларссона Aftonbladet.
По информации СМИ, «Спартак» потребует за игрока около €15 млн.
В этом сезоне Ларссон провёл 29 матчей за красно-белых, в которых забил 15 мячей и отдал пять результативных передач.
Ранее Василий Уткин назвал наставника «Локомотива» Марко Николича идеальным кандидатом на пост главного тренера «Спартака».