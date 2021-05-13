Агент Ларссона рассказал об интересе к футболисту со стороны топ-клубов

Михаэль Янсен, агент нападающего московского «Спартака» Джордана Ларссона, рассказал об интересе к нападающему состороны топ-клубов.

«За ним следят клубы топ-лиг, но сейчас Джордан сосредоточен на концовке сезона. Он надеется попасть в Лигу чемпионов и сыграть за Швецию на Евро», — цитирует Ларссона Aftonbladet.

По информации СМИ, «Спартак» потребует за игрока около €15 млн.

В этом сезоне Ларссон провёл 29 матчей за красно-белых, в которых забил 15 мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее Василий Уткин назвал наставника «Локомотива» Марко Николича идеальным кандидатом на пост главного тренера «Спартака».