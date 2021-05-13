Агент Ларссона рассказал об интересе к футболисту со стороны топ-клубов

Короткая ссылка
Михаэль Янсен, агент нападающего московского «Спартака» Джордана Ларссона, рассказал об интересе к нападающему состороны топ-клубов.
Агент Ларссона рассказал об интересе к футболисту со стороны топ-клубов
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«За ним следят клубы топ-лиг, но сейчас Джордан сосредоточен на концовке сезона. Он надеется попасть в Лигу чемпионов и сыграть за Швецию на Евро», — цитирует Ларссона Aftonbladet.

По информации СМИ, «Спартак» потребует за игрока около €15 млн. 

В этом сезоне Ларссон провёл 29 матчей за красно-белых, в которых забил 15 мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее Василий Уткин назвал наставника «Локомотива» Марко Николича идеальным кандидатом на пост главного тренера «Спартака».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить