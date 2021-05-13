Уткин считает Николича идеальным кандидатом на пост главного тренера «Спартака»

Известный спортивный журналист Василий Уткин считает наставника московского «Локомотива» Марко Николича идеальным кандидатом на пост главного тренера столичного «Спартака».

«На месте «Спартака» я бы определился с главным тренером прямо сейчас. Его могли бы звать Марко Николич, например. Вот было бы идеальное решение», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Под руководством Николича «Локомотив» в девятый раз в истории выиграл Кубок России по футболу, обыграв в финале самарские «Крылья Советов» со счётом 3:1.

Нынешний главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско покинет клуб по окончании сезона.

После 29 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 56 очков и занимает второе место в турнирной таблице, опережая железнодорожников на три балла.

Ранее сообщалось, что Николич прокомментировал победу «Локомотива» в финале Кубка России по футболу сезона-2020/21.