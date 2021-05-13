Уткин считает Николича идеальным кандидатом на пост главного тренера «Спартака»

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Известный спортивный журналист Василий Уткин считает наставника московского «Локомотива» Марко Николича идеальным кандидатом на пост главного тренера столичного «Спартака».
Уткин считает Николича идеальным кандидатом на пост главного тренера «Спартака»
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«На месте «Спартака» я бы определился с главным тренером прямо сейчас. Его могли бы звать Марко Николич, например. Вот было бы идеальное решение», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Под руководством Николича «Локомотив» в девятый раз в истории выиграл Кубок России по футболу, обыграв в финале самарские «Крылья Советов» со счётом 3:1.

Нынешний главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско покинет клуб по окончании сезона.

После 29 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 56 очков и занимает второе место в турнирной таблице, опережая железнодорожников на три балла.

Ранее сообщалось, что Николич прокомментировал победу «Локомотива» в финале Кубка России по футболу сезона-2020/21.

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