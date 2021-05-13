Два очка Зайцева помогли «Оттаве» одолеть «Торонто» в НХЛ
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Встреча прошла в Оттаве и завершилась в пользу хозяев — 4:3.
В составе «Сенаторз» отличились Никита Зайцев, Коннор Браун, Паркер Келли и Джош Норрис. Причём Зайцев отметился ещё результативной передачей. Его партнёр по команде российский форвард Артём Анисимов тоже отдал голевой пас. У «Торонто» голами отметились Джейк Маззин, Джон Таварес и Остон Мэттьюс.
Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Рейнджерс» отправил в отставку главного тренера команды Дэвида Куинна.