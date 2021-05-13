ПСЖ по пенальти победил «Монпелье» и вышел в финал Кубка Франции
- Reuters
Встреча, прошедшая на «Стад де ла Моссон» в Монпелье, завершилась со счётом 2:2 (6:5) в пользу гостей.
В основное время матча в составе ПСЖ дубль оформил Килиан Мбаппе, отличившийся на 10-й и 50-й минутах.
«Монпелье» ответил голами Гаэтана Лаборде и Анди Делора, забивших на 45-й и 83-й минутах.
В серии послематчевых пенальти ПСЖ победил со счётом 6:5. В составе «Монпелье» свою попытку не реализовал Саломон Самбья.
Таким образом, ПСЖ вышел в финал Кубка Франции, где сыграет с победителем матча «Румийи Вальер» — «Монако», который пройдёт 13 мая.
Ранее сообщалось, что Нико Ковач оценил выступления Головина за «Монако» в нынешнем сезоне.