ПСЖ по пенальти победил «Монпелье» и вышел в финал Кубка Франции

«Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Монпелье» в матче 1/2 финала Кубка Франции по футболу.

Встреча, прошедшая на «Стад де ла Моссон» в Монпелье, завершилась со счётом 2:2 (6:5) в пользу гостей.

В основное время матча в составе ПСЖ дубль оформил Килиан Мбаппе, отличившийся на 10-й и 50-й минутах.

«Монпелье» ответил голами Гаэтана Лаборде и Анди Делора, забивших на 45-й и 83-й минутах.

В серии послематчевых пенальти ПСЖ победил со счётом 6:5. В составе «Монпелье» свою попытку не реализовал Саломон Самбья.

Таким образом, ПСЖ вышел в финал Кубка Франции, где сыграет с победителем матча «Румийи Вальер» — «Монако», который пройдёт 13 мая.

Ранее сообщалось, что Нико Ковач оценил выступления Головина за «Монако» в нынешнем сезоне.