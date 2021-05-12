Ковач оценил выступления Головина за «Монако» в нынешнем сезоне

Главный тренер клуба французской Лиги 1 «Монако» Нико Ковач высказал мнение о выступлениях российского полузащитника Александра Головина в нынешнем сезоне.

«Я не разочарован его сезоном. Сначала он четыре месяца восстанавливался после травмы, потом заразился коронавирусом. В 2021 году он провёл отличный отрезок, а в матче с «Лорьяном» смог переломить ход встречи. Он забивал и делал передачи. Оцениваю его выступления в сезоне положительно. Я жалею лишь о том, что Головин не был в моём распоряжении с самого начала сезона», — приводит слова Ковача пресс-служба «Монако».

24-летний Головин в нынешнем сезоне уже отыграл в 22 матчах за «Монако» во всех турнирах и записал в свой актив четыре гола и восемь результативных передач.

Ранее Головин поделился впечатлениями от первой игры за «Монако» после коронавируса.