Субботина: нынешний сезон для меня закончен

Короткая ссылка
Российская синхронистка Варвара Субботина заявила, что нынешний соревновательный сезон для неё закончен.
Субботина: нынешний сезон для меня закончен
  • © РИА Новости / Пероттино Джорджио

«Нынешний сезон для меня закончен. Я возвращаюсь в Москву, ложусь в больницу. На 20 мая у меня назначена операция по исправлению носовой перегородки. Если в ухе осталась вода, значит, будут делать проколы и её откачивать. Ни одного шанса на быстрое восстановление у меня нет: после операции я должна буду провести минимум полтора месяца без каких бы то ни было нагрузок, а девочки в это время уже будут находиться на заключительном сборе в Улан-Удэ», — заявила Субботина RT.

Ранее она рассказала, как повредила барабанную перепонку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить