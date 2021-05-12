Субботина: нынешний сезон для меня закончен

Российская синхронистка Варвара Субботина заявила, что нынешний соревновательный сезон для неё закончен.

«Нынешний сезон для меня закончен. Я возвращаюсь в Москву, ложусь в больницу. На 20 мая у меня назначена операция по исправлению носовой перегородки. Если в ухе осталась вода, значит, будут делать проколы и её откачивать. Ни одного шанса на быстрое восстановление у меня нет: после операции я должна буду провести минимум полтора месяца без каких бы то ни было нагрузок, а девочки в это время уже будут находиться на заключительном сборе в Улан-Удэ», — заявила Субботина RT.

Ранее она рассказала, как повредила барабанную перепонку.