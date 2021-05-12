Президент «Оренбурга» — о ситуации с лицензированием: мы намерены что-то предпринимать

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал, какие действия намерен предпринять клуб в связи с отказом в выдаче лицензии для участия в следующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Рассчитываем ли на бюро исполкома? Этот вопрос тоже рассматриваем, исполком или кто-то ещё может разобраться и вынести какое-то решение. Пока это в стадии некой проработки, дайте прийти в себя. Но тем не менее юристы разбираются и смотрят, как быть в этой ситуации, в том числе рассматривают вопрос с CAS. Изучаем, никакого решения нет, тем не менее мы намерены что-то предпринимать, будем смотреть», — приводит слова Еремякина ТАСС.

Он также высказался о ситуации с вместительностью стадиона.

«Когда у нас вместимость стадиона будет 10 тыс., то у нас будет пустовать 5 тыс., потому что в среднем посещаемость на матчах РПЛ — 4990 человек, это дополнительные затраты. Кому это надо? Кто-то когда-то вписал, преследует цели какие-то... Вы понимаете, что дискриминированы, по сути, все клубы ФНЛ? Мы прекрасно знаем, что из 22 клубов нынешнего сезона, наверное, 17 дискриминированы, потому что не пройдут лицензирование. Мы пытались сказать всем чиновникам РПЛ: кто изучал потребности городов с 500 тыс. или городов-миллионников? Но никто не может рассказать и обосновать», — добавил президент «Оренбурга».

«Оренбург» обеспечил себе второе место по итогам первенства ФНЛ, дающее право выступить в РПЛ, но не прошёл лицензирование из-за несоответствия стадиона требованиям по вместимости.

Ранее сообщалось, что апелляционный комитет РФС отказал «Оренбургу» и «Алании» в выдаче лицензии для участия в РПЛ.