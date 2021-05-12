Звонарёва обыграла Квитову во втором круге на турнире WTA в Риме
- © РИА Новости / Алексей Даничев
Встреча продолжалась 2 часа 25 минут и завершилась со счётом 6:4, 3:6, 6:4.
Квитова является десятой ракеткой мира и чемпионкой двух турниров Большого шлема в одиночном разряде.
36-летняя Звонарёва в следующем раунде сыграет с другой чешской теннисисткой Каролиной Плишковой, которая победила Анастасию Севастову из Латвии.
Ранее сообщалось, что Екатерина Александрова без борьбы прошла в третий раунд теннисного турнира в Риме.