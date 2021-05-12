«Аякс» переплавил трофей чемпиона Нидерландов в сувениры для болельщиков
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Как сообщается на сайте «Аякса», клуб изготовил из чемпионской салатницы 42 тыс. звёздочек для владельцев абонементов.
«Когда мы говорили, что этот титул для вас, то выражали свою любовь к болельщикам. Поступок с трофеем станет доказательством этих слов. После тяжёлого года мы хотим, чтобы фанаты ощутили себя частью нашей победы», — заявил генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар.
При этом клубу вручили второй чемпионский трофей в порядке исключения.
Ранее сообщалось, что «Аякс» в 35-й раз стал чемпионом Нидерландов по футболу.