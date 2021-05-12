СМИ: Буффон близок к переходу из «Ювентуса» в «Барселону»

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Голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон близок к переходу в каталонский футбольный клуб «Барселона».
СМИ: Буффон близок к переходу из «Ювентуса» в «Барселону»
  • Reuters

Как сообщает Footmercato, Буффон уже контактировал с представителями испанского клуба и заинтересован завершить карьеру после того, как сыграет в чемпионате Испании.

При этом в «Барселоне» раздумывают над продажей второго голкипера команды — Нету.

43-летний вратарь выступал за «Ювентус» с 2001 по 2018 год, после чего перебрался в ПСЖ. В 2019 году Джанлуиджи вернулся в Турин.

В текущем сезоне Буффон принял участие в 12 матчах «Ювентуса», в которых пропустил семь мячей.

Ранее Буффон сообщил об уходе из «Ювентуса» по окончании сезона.

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