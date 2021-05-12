В Финляндии подарят спортивные хиджабы футболисткам в случае запроса

Федерация футбола Финляндии намерена дарить специальные спортивные хиджабы каждой женщине-игроку, которая обратится по этому поводу.

Об этом рассказала глава отдела развития женского футбола Федерации футбола Финляндии Хайди Пихлая.

«Мы хотим подчеркнуть нашу приверженность намерению сделать футбол доступным для всех. Мы знаем, что нам ещё многое предстоит осуществить, поскольку финское общество становится всё более разнообразным», — приводит слова Пихлаи BBC.

Она также выразила надежду, что организации удастся подать таким образом пример другим федерациям.

Отмечается, что данная акция приурочена к 50-летию организованного женского футбола в Финляндии.

Ранее главный судья матча 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Саутгемптон» — «Лестер Сити» прервал игру на одну минуту, чтобы защитник «Лестера» Уэсли Фофана мог подкрепиться во время Рамадана.