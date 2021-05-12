В Финляндии подарят спортивные хиджабы футболисткам в случае запроса

Короткая ссылка
Федерация футбола Финляндии намерена дарить специальные спортивные хиджабы каждой женщине-игроку, которая обратится по этому поводу.
В Финляндии подарят спортивные хиджабы футболисткам в случае запроса
  • Reuters

Об этом рассказала глава отдела развития женского футбола Федерации футбола Финляндии Хайди Пихлая.

«Мы хотим подчеркнуть нашу приверженность намерению сделать футбол доступным для всех. Мы знаем, что нам ещё многое предстоит осуществить, поскольку финское общество становится всё более разнообразным», — приводит слова Пихлаи BBC.

Она также выразила надежду, что организации удастся подать таким образом пример другим федерациям. 

Отмечается, что данная акция приурочена к 50-летию организованного женского футбола в Финляндии.

Ранее главный судья матча 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Саутгемптон» — «Лестер Сити» прервал игру на одну минуту, чтобы защитник «Лестера» Уэсли Фофана мог подкрепиться во время Рамадана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить