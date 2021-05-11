Кудерметова обыграла Мертенс и вышла во второй круг турнира WTA в Риме

В матче первого круга Женской теннисной ассоциации (WTA) россиянка Вероника Кудерметова обыграла Элизу Мертенс из Бельгии.

Встреча завершилась победой россиянки со счётом 4:6, 6:3, 6:3. Матч продолжался 2 часа 19 минут.

В следующем круге Кудерметова сыграет с француженкой Каролин Гарсией.

Ранее Звонарёва вышла во второй круг турнира WTA в Риме.