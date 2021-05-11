Кудерметова обыграла Мертенс и вышла во второй круг турнира WTA в Риме
В матче первого круга Женской теннисной ассоциации (WTA) россиянка Вероника Кудерметова обыграла Элизу Мертенс из Бельгии.
- © инстаграм Вероники Кудерметовой
Встреча завершилась победой россиянки со счётом 4:6, 6:3, 6:3. Матч продолжался 2 часа 19 минут.
В следующем круге Кудерметова сыграет с француженкой Каролин Гарсией.
Ранее Звонарёва вышла во второй круг турнира WTA в Риме.
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