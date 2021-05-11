Павлюченкова снялась с турнира WTA в Риме из-за травмы

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Россиянка Анастасия Павлюченкова не сможет продолжить свои выступления на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме из-за травмы.
Павлюченкова снялась с турнира WTA в Риме из-за травмы
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Мне очень грустно уезжать сегодня из Рима. Я с нетерпением ждала возможности сыграть здесь, но в  последние несколько дней я боролась с травмой брюшной полости. Мне необходимо больше времени, чтобы восстановиться», — написала Павлюченкова на своей странице в Twitter.

В первом круге турнира в Риме 29-летняя россиянка должна была сыграть с испанкой Гарбинье Мугурусой, посеянной под 12-м номером. В основной сетке турнира Павлюченкову заменит румынка Патрисия Тиг.

Ранее Звонарёва вышла во второй круг турнира WTA в Риме.

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