В «Спартаке» сообщили о расторжении контракта с Гулиевым
- globallookpress.com
«Со стороны Гулиева все договорённости о расторжении подписаны, со стороны клуба ещё нет», — сказал «Спорт-Экспрессу» управляющий директор клуба Евгений Мележиков.
За основной состав красно-белых Гулиев не играл с ноября 2019 года. Летом 2020-го решением главного тренера Доменико Тедеско полузащитник был переведён во вторую команду. Контракт футболиста действовал до 2023 года.
Ранее Губерниев заявил, что «Спартак» под руководством Тедеско не прибавил.