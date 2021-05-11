В «Спартаке» сообщили о расторжении контракта с Гулиевым

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Московский «Спартак» и полузащитник Аяз Гулиев прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон.
В «Спартаке» сообщили о расторжении контракта с Гулиевым
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«Со стороны Гулиева все договорённости о расторжении подписаны, со стороны клуба ещё нет», — сказал «Спорт-Экспрессу» управляющий директор клуба Евгений Мележиков.

За основной состав красно-белых Гулиев не играл с ноября 2019 года. Летом 2020-го решением главного тренера Доменико Тедеско полузащитник был переведён во вторую команду. Контракт футболиста действовал до 2023 года.

Ранее Губерниев заявил, что «Спартак» под руководством Тедеско не прибавил.

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