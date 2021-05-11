Губерниев пожелал скорейшего выздоровления избитому директору «Спартака» Фетисову

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре высказался о ситуации с избиением главы департамента по связам с общественностью московского «Спартака» Антона Фетисова.

«Я хочу пожелать скорейшего выздоровления Фетисову! Данная ситуация нетривиальна. С другой стороны, «Спартак» себя довольно дерзко ведёт в социальных сетях. Здесь надо быть интеллигентными и осторожными. Связано ли это с избиением? Не знаю, я не милиционер. В теории всё возможно», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

10 мая Фетисов был доставлен в больницу после избиения. У него диагностирована открытая черепно-мозговая травма.

Ранее сообщалось, что врачи не разрешают полиции опрашивать избитого директора «Спартака» Фетисова.