Источник: ПФЛ прекратит своё существование

Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) прекратит своё существование, а клубы войдут в состав Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на ряд команд ПФЛ и ФНЛ. По информации источника, клубы уже получили соответствующие письма. Со следующего сезона все клубы ПФЛ войдут в состав ФНЛ и создадут второй дивизион лиги. Второй дивизион будет разделён на четыре группы — в аналогичном формате сейчас разыгрывается ПФЛ.

В настоящее время в первой группе ПФЛ лидерство удерживает «Кубань Холдинг», во второй — «Олимп-Долгопрудный», в третьей — липецкий «Металлург», а в четвёртой — «Тюмень».

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