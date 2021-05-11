Шашистка Тансыккужина награждена орденом Дружбы народов

Глава Республики Башкирия Радий Хабиров наградил семикратную чемпионку мира по стоклеточным шашкам Тамару Тансыккужину орденом Дружбы народов.

Награждение состоялось 11 мая в ходе оперативного совещания в правительстве региона.

Тансыккужина 3 мая стала в седьмой раз в карьере чемпионкой мира по шашкам. За неделю до этого, во время четвёртого раунда противостояния с польской спортсменкой Натальей Садовской, произошла скандальная ситуация: флаг России, а также табличка с именем Тансыккужиной и триколором были убраны прямо по ходу матча. Эту партию россиянка проиграла.

По ходу всего матча, который начался 23 апреля, Тансыккужина была вынуждена догонять оппонентку, но в заключительный день сравнялась с ней по очкам, а после — победила на тай-брейке.

Ранее шашистка Тансыккужина выразила мнение, что её победа на ЧМ достойна экранизации.