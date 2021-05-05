Шашистка Тансыккужина считает, что её победа на ЧМ достойна экранизации

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Российская шашистка Тамара Тансыккужина считает, что её победа над представительницей Польши Натальей Садовской в финале чемпионата мира похожа на сценарий кинофильма.
Шашистка Тансыккужина считает, что её победа на ЧМ достойна экранизации
  • © Instagram Тамары Тансыккужиной

«Это самый запоминающийся матч и самая запоминающаяся победа в жизни. Возможно, что это даже последний мой матч в карьере. Никто не знает, как сложится дальше. Это прям сюжет для фильма. Предложения экранизировать эту историю ещё не поступали, однако я такой вариант не исключаю, посмотрим», — цитирует Тансыккужину ТАСС.

27 апреля во время четвёртого раунда финального матча флаг России и табличка с именем россиянки и триколором были убраны организаторами прямо по ходу встречи. Россиянка проиграла эту партию. Решение убрать российскую символику было обусловлено санкциями Всемирного антидопингового агентства.

Тансыккужина в седьмой раз стала чемпионкой мира. По ходу всего матча она была вынуждена догонять Садовскую, но в заключительный день противостояния сравнялась с ней по очкам, а затем победила на тай-брейке.

Ранее сообщалось, что Непомнящий назвал дикостью инцидент с флагом России на ЧМ по шашкам.

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