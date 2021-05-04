Непомнящий назвал дикостью инцидент с флагом России на ЧМ по шашкам

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Российский шахматист Ян Непомнящий высказал мнение об инциденте с российским флагом во время матча за звание чемпионки мира по международным шашкам между представительницей России Тамарой Тансыккужиной и польской спортсменкой Натальей Садовской.
Непомнящий назвал дикостью инцидент с флагом России на ЧМ по шашкам
  • Reuters

«Это довольно сильно отвлекает, не говоря уже о символизме, что конкретно снимают флаг. Это какая-то дикость. Если есть такие странные условия, обсудите это перед партией, после партии. Но не во время игры. Во время игры способно отвлечь всё что угодно. Так что я с трудом представляю, что ощущала Тамара», — приводит слова Непомнящего «Матч ТВ».

28 апреля прямо во время четвёртой партии матча, проходившего в Варшаве, бывший президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий подошёл к столу, отклеил с него наклейку с российской символикой и убрал флаг со стола. Партия завершилась поражением Тансыккужиной. В итоге россиянка сумела одержать победу и стала семикратной чемпионкой мира.

Ранее Тансыккужина прокомментировала свою победу в финале ЧМ по шашкам.

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