Идову о поражении «Химок» от «Спартака»: они не могут, судья поможет
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«Они не могут, судья поможет!» — написал Идову в своём Instagram.
На 37-й минуте игры «Химки» остались в меньшинстве после удаления Максима Глушенкова, а в начале второго тайма в ворота гостей был назначен пенальти.
«Спартак» обыграл «Химки» со счётом 2:1, набрал 56 очков и вернулся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» (44 очка) находятся на восьмой строчке.
Ранее сообщалось, что гол Джордана Ларссона на 89-й минуте принёс «Спартаку» победу над «Химками» в РПЛ.