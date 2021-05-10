Идову о поражении «Химок» от «Спартака»: они не могут, судья поможет

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Защитник подмосковных «Химок» Брайн Идову эмоционально отреагировал на поражение от московского «Спартака» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Идову о поражении «Химок» от «Спартака»: они не могут, судья поможет
  • © Официальная страница футбольного клуба «Химки»
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«Они не могут, судья поможет!» — написал Идову в своём Instagram.

На 37-й минуте игры «Химки» остались в меньшинстве после удаления Максима Глушенкова, а в начале второго тайма в ворота гостей был назначен пенальти.

«Спартак» обыграл «Химки» со счётом 2:1, набрал 56 очков и вернулся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» (44 очка) находятся на восьмой строчке.

Ранее сообщалось, что гол Джордана Ларссона на 89-й минуте принёс «Спартаку» победу над «Химками» в РПЛ.

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