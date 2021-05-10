Гол Ларссона на 89-й минуте принёс «Спартаку» победу над «Химками» в РПЛ

Московский «Спартак» на своём поле обыграл подмосковные «Химки» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 2:1.

На 27-й минуте гости вышли вперёд благодаря голу Максима Глушенкова, а через десять минут он был удалён с поля за удар защитника «Спартака» Айртона. Таким образом, «Химки» заканчивали матч в меньшинстве. На 53-й минуте Александр Соболев сравнял счёт, реализовав пенальти, назначенный после использования VAR. Победу же красно-белым принёс мяч Джордана Ларссона на 89-й минуте.

Эта игра стала последней домашней встречей для Доменико Тедеско на посту главного тренера «Спартака».

«Спартак» набрал 56 очков и вернулся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» (44) находятся на восьмой строчке.

Ранее арбитр Игорь Федотов выразил мнение, что гол «Химок» в первом тайме матча со «Спартаком» нельзя было засчитывать.