Федотов считает, что гол «Химок» в первом тайме матча со «Спартаком» нельзя было засчитывать

Короткая ссылка
Футбольный арбитр Игорь Федотов высказался об эпизоде с голом нападающего «Химок» Максима Глушенкова в матче 29-го тура Российской премьер-лиги со «Спартаком».
Федотов считает, что гол «Химок» в первом тайме матча со «Спартаком» нельзя было засчитывать
  • @fcsm_official
  • Twitter

 «Гол «Химок» «Спартаку» нельзя было засчитывать, не понимаю, почему VAR не посчитал это за игру рукой. Она шла сверху вниз, это нарушение правил в атаке — после этого «Химки» забили. Безбородов посчитал, что надо продолжить матч, но VAR должен был вмешаться и позвать Безбородова», — цитирует Федотова «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Максим Глушенков был удалён в первом тайме матча со «Спартаком» после удара Айртона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить