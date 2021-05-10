Федотов считает, что гол «Химок» в первом тайме матча со «Спартаком» нельзя было засчитывать

Футбольный арбитр Игорь Федотов высказался об эпизоде с голом нападающего «Химок» Максима Глушенкова в матче 29-го тура Российской премьер-лиги со «Спартаком».

«Гол «Химок» «Спартаку» нельзя было засчитывать, не понимаю, почему VAR не посчитал это за игру рукой. Она шла сверху вниз, это нарушение правил в атаке — после этого «Химки» забили. Безбородов посчитал, что надо продолжить матч, но VAR должен был вмешаться и позвать Безбородова», — цитирует Федотова «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Максим Глушенков был удалён в первом тайме матча со «Спартаком» после удара Айртона.