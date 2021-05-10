Глушенков был удалён в первом тайме матча со «Спартаком» после удара Айртона
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На 37-й минуте Глушенков упал после борьбы за мяч с Айртоном, а после в лежачем положении ударил игрока красно-белых ногой в район груди. За это он получил красную карточку.
Таким образом, гости остались в меньшинстве.
Примечательно, что права на Глушенкова принадлежат «Спартаку», а «Химки» его арендовали в зимнее трансферное окно до конца сезона.
При этом именно Глушенков открыл счёт в матче.
Ранее сообщалось, что футболисты «Спартака» вышли на матч с «Химками» в майках, посвящённых Доменико Тедеско.