Глушенков был удалён в первом тайме матча со «Спартаком» после удара Айртона

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Нападающий «Химок» Максим Глушенков был удалён в первом тайме матча 29-го тура Российской премьер-лиги со «Спартаком».
Глушенков был удалён в первом тайме матча со «Спартаком» после удара Айртона
  • ©fckhimki.com

На 37-й минуте Глушенков упал после борьбы за мяч с Айртоном, а после в лежачем положении ударил игрока красно-белых ногой в район груди. За это он получил красную карточку.

Таким образом, гости остались в меньшинстве.

Примечательно, что права на Глушенкова принадлежат «Спартаку», а «Химки» его арендовали в зимнее трансферное окно до конца сезона.

При этом именно Глушенков открыл счёт в матче.

Ранее сообщалось, что футболисты «Спартака» вышли на матч с «Химками» в майках, посвящённых Доменико Тедеско.

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