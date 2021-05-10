«Спартак» впервые с сезона-2017/2018 завоюет медали РПЛ

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Московский «Спартак» гарантировал себе завоевание медалей по итогам нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Спартак» впервые с сезона-2017/2018 завоюет медали РПЛ
  • РИА Новости

«Спартак» в 29-м туре обыграл «Химки» со счётом 2:1, набрал 56 очков и вернулся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. 

Идущий на третьей позиции «Локомотив» имеет в своём активе 53 очка, а у находящихся на четвёртой и пятой строчках «Рубина» и «Сочи» — по 52 очка.

Таким образом, «Спартак» точно уже не опустится ниже третьего места и впервые с сезона-2017/2018 завоюет медали чемпионата. 

Ранее Доменико Тедеско на русском языке попрощался с болельщиками «Спартака».

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