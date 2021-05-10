Тедеско попрощался с болельщиками «Спартака» на русском языке
- ©spartak.com
«Спасибо за всё, ребят! Я люблю «Спартак» навсегда. Я люблю эту команду, спасибо за всё. Люблю своих помощников Андреаса и Макса. Я буду скучать по вам», — сказал Тедеско на церемонии прощания с болельщиками.
Игра с «Химками» стала последней домашней встречей для Доменико Тедеско на посту главного тренера «Спартака». Он объявил, что покинет команду по окончании сезона.
«Спартак» обыграл «Химки» со счётом 2:1, набрал 56 очков и вернулся на второе место в турнирной таблице чемпионата России.
Ранее владелец клуба Леонид Федун выступил с речью по поводу ухода Тедеско из «Спартака» после победы над «Химками».