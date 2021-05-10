Тедеско попрощался с болельщиками «Спартака» на русском языке

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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско обратился к болельщикам после матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Химками».
Тедеско попрощался с болельщиками «Спартака» на русском языке
  • ©spartak.com

«Спасибо за всё, ребят! Я люблю «Спартак» навсегда. Я люблю эту команду, спасибо за всё. Люблю своих помощников Андреаса и Макса. Я буду скучать по вам», — сказал Тедеско на церемонии прощания с болельщиками.

Игра с «Химками» стала последней домашней встречей для Доменико Тедеско на посту главного тренера «Спартака». Он объявил, что покинет команду по окончании сезона.

«Спартак» обыграл «Химки» со счётом 2:1, набрал 56 очков и вернулся на второе место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее владелец клуба Леонид Федун выступил с речью по поводу ухода Тедеско из «Спартака» после победы над «Химками».

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