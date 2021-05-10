Федун выступил с речью по поводу ухода Тедеско из «Спартака» после победы над «Химками»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун выступил с речью на церемонии прощания главного тренера Доменико Тедеско с болельщиками команды после победы над «Химками» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Сегодня большой день. Впервые за долгие годы мы провожаем тренера так, как это положено: вашими аплодисментами. Наша команда прошла через многое — победы, поражения. Но в итоге она по-настоящему билась, и это большая заслуга Тедеско. К сожалению, это его выбор, что он покидает команду. Но он навсегда останется в наших сердцах. Мы не говорим «прощай», мы говорим «до свидания», — сказал Федун на церемонии прощания с тренером.

Игра с «Химками» стала последней домашней встречей для Доменико Тедеско на посту главного тренера «Спартака». Он объявил, что покинет команду по окончании сезона.

«Спартак» набрал 56 очков и вернулся на второе место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее сообщалось, что гол Ларссона на 89-й минуте принёс «Спартаку» победу над «Химками» в РПЛ.