Голкиперы Шестёркин и Георгиев не сыграют за сборную России по хоккею на ЧМ-2021

Вратари «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин и Александр Георгиев не смогут помочь сборной России на чемпионате мира по хоккею в Риге.

Об этом сообщает пресс-служба национальной команды в Twitter.

«Оба игрока выразили желание принять участие в мировом первенстве, но по решению клуба — рекомендациям врачей «Рейнджерс» — не будут отпущены на ЧМ-2021», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что сборная России продолжает переговоры по остальным игрокам из Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ранее ФХР назвала состав сборной России на этап Еврохоккейтура в Чехии.