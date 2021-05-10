Голкиперы Шестёркин и Георгиев не сыграют за сборную России по хоккею на ЧМ-2021
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба национальной команды в Twitter.
«Оба игрока выразили желание принять участие в мировом первенстве, но по решению клуба — рекомендациям врачей «Рейнджерс» — не будут отпущены на ЧМ-2021», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что сборная России продолжает переговоры по остальным игрокам из Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Ранее ФХР назвала состав сборной России на этап Еврохоккейтура в Чехии.