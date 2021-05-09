ФХР назвала состав сборной России на этап Еврохоккейтура в Чехии

Федерация хоккея России (ФХР) огласила заявку национальной команды на четвёртый этап Еврохоккейтура — Чешские хоккейные игры.

Как сообщает пресс-служба ФХР, в расширенный состав сборной вошли:

— голкиперы: Иван Бочаров, Александр Самонов, Иван Федотов;

— защитники: Егор Яковлев, Динар Хафизуллин, Григорий Дронов, Игорь Ожиганов, Рушан Рафиков, Алексей Марченко, Михаил Науменков, Дмитрий Юдин, Даниил Пыленков, Кирилл Кирсанов;

— нападающие: Антон Слепышев, Максим Шалунов, Константин Окулов, Кирилл Марченко, Антон Бурдасов, Илья Сафонов, Иван Морозов, Денис Зернов, Эмиль Галимов, Артём Швец-Роговой, Владислав Каменев, Евгений Тимкин, Павел Красковский, Василий Подколзин, Сергей Толчинский, Дмитрий Воронков, Павел Карнаухов, Андрей Кузьменко.

В рамках Чешских игр, сборная России 12 мая сыграет со Швецией, 13 мая — с Финляндией, а 15 мая — с Чехией.

Ранее сообщалось, что голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев сыграет за сборную России на ЧМ-2021.