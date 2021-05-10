Хачатурянц признал, что у него мало положительных эмоций от судейства в этом сезоне

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Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц подвёл промежуточные итоги своей работы в нынешнем сезоне.
Хачатурянц признал, что у него мало положительных эмоций от судейства в этом сезоне
  • РИА Новости

«В этом сезоне позитивных эмоций пока что мало. После окончания сезона мы проведём большую пресс-конференцию, чтобы подвести его итоги. Там же будет проанализирована вся статистика ошибок судей. Я пришёл работать в РФС, чтобы повлиять на судейский корпус, получить результат. Для меня результат — это самое главное. Результат — беспристрастное и профессиональное судейство. Ещё добавлю, что в конце этого сезона я представлю статистику, которую мы ведём на протяжении всего сезона по работе с судьями. Я уже сделал пару выводов, они связаны со стратегическими вещами», — цитирует Хачатурянца Sport24.

Ашот Хачатурянц возглавляет судейский комитет РФС с января 2020 года. На этой должности он сменил Александра Егорова.

Ранее РФС отстранил арбитра Васильева за ошибку в матче «Ротор» — «Ахмат».

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